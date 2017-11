VIDEO: Wilde achtervolging van autodief kent potsierlijke ontknoping sam

In de Verenigde Staten vluchtte een man met een gestolen wagen snel door de straten van Los Angeles. Een nieuwshelikopter filmde hoe de gestolen wagen tot stilstand kwam na een botsing op een kruispunt. De bestuurder zette het op een lopen en kroop daarbij over muurtjes en op een dak. Met een helikopter op je hielen is dat echter niet de slimste schuilplaats, waardoor de politie hem snel kon inrekenen. Onder het oog van de camera's droop de dief af via een ladder die de agenten hem presenteerden.

