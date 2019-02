VIDEO. Wedstrijdje om ter hoogste sneeuwman bouwen nemen ze in Rusland heel serieus Redactie

22 februari 2019

18u09

Een wedstrijdje om ter hoogste sneeuwman maken, het lijkt onschuldig maar in Rusland is het een heel serieuze wedstrijd. Het populaire Russische YouTube kanaal SlivkiShow, met 12 miljoen volgers, lanceerde de wedstrijd. De winnaar van de wedstrijd krijgt meer dan 1.300 euro. Mensen bouwen dan ook dag en nacht aan hun sneeuwman die met de hand moet gemaakt worden. Een andere belangrijke vereiste om mee te strijden voor de prijs is dat de sneeuwman een wortel als neus moet hebben.