VIDEO. Wannabe-Indiana Jones wil over poel vol alligators zwaaien. Het mislukt

07 december 2018

18u45

Michael Womer houdt wel van een stunt én van alligators. De eigenaar van het bedrijf Gator Crusader Entertainment in Orlando (Florida) ziet de dieren naar eigen zeggen zelfs liever dan de meeste mensen hun kinderen. De zogenaamde ‘Gator Crusader’ haalt ook stunts uit met de reptielen, en eentje daarvan liep helemaal mis.

Op een video van 2 december is te zien hoe Womer als Indiana Jones met een touw over een poel met alligators wilde zwaaien. Het touw brak echter, en Womer viel pardoes in het water. Het is niet duidelijk of hij verwondingen opliep, maar hij kwam alleszins levend uit de poel.

“Ik ben me meer dan bewust van het gevaar en het risico”, zegt hij aan de Mail Online. “Maar als ik mensen kan helpen om alligators meer te appreciëren en misschien zelfs geld te geven voor hun bescherming, dan is dat me het gevaar allemaal waard.”

