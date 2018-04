VIDEO: Wanhopige kajakker zit vast in kolkende rivier: brandweer moet grote middelen inzetten sam

26 april 2018

14u48

Bron: KameraOne, WBTV 0

Uit North Carolina komen straffe beelden van een kajakker in nesten op de Catawbarivier in Bemont. Het had zwaar geregend, waardoor het snelstromende water de man met zijn kapotte kajak tussen een hoop puin en rommel tegen een dam klemde. De man riep om hulp, maar het duurde nog anderhalf uur eer hij uit het koude water kon worden gered. De brandweer aarzelde om de brandladder te gebruiken vanwege de hoek en het sterk stromende water, waarna een bootje werd ingezet. De kajakker werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar mankeerde niets.