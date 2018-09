VIDEO: Waanzinnige achtervolging met baby op achterbank mvdb

08 september 2018

17u14 1 Bizar De politie in Texas heeft een video vrijgegeven van een bizarre achtervolging in juni. Verschillende patrouillewagens proberen tevergeefs een SUV te doen stoppen waarop een kilometerslange vlucht op een snelweg in de buurt van de stad San Antonio volgt. Er worden snelheden tot 160 km per uur gemeten.

Een politiehelikopter filmt de interventie. We zien hoe de terreinwagen over een uitgerolde spijkerketting van de politie rijdt. Klapbanden zijn het gevolg, het voertuig gaat vervolgens met grote snelheid van de baan en vliegt over een grasberm. De auto belandt zo op een parallelweg. De automobiliste lijkt eerst nog te remmen, maar geeft vervolgens opnieuw gas bij.



Haar SUV komt pas tot stilstand door een botsing op een voorligger. Nog geeft de vrouw zich niet gewonnen. Ze opent de achterdeur en haalt een autostoeltje uit de wagen waarin een baby'tje ligt. Met de maxi-cosi onder de arm zet ze al lopend haar vlucht verder. Ze steekt een drukke weg over waar ze een witte auto doet stoppen en instapt. Haar poging de wagen te carjacken mislukt. Politiepatrouilles sluiten de wagen in en arresteren de vrouw.



Het baby'tje is ondergebracht bij de kinderbescherming. De vrouw werd gezocht voor een misdrijf. Haar identiteit werd niet bekendgemaakt, evenmin is duidelijk wat ze precies op haar kerfstok had.