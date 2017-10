VIDEO: Waanzinnig wereldrecord: skiër haalt 189,07 km/u achter Jaguar sam

Bron: reuters



Bizar De voormalige Britse olympische skiër Graham Bell heeft een nieuw wereldrecord op zijn naam geschreven. Niemand werd ooit sneller voortgetrokken op ski's.

De 51-jarige atleet haalde in het testcentrum van Jaguar Land Rover in het Zweedse Arjeplog een gemiddelde topsnelheid maar liefst 189,07 km/u, ongeveer 75 km/u sneller dan het vorig record.



Het was er tot 28 graden onder nul.