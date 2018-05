VIDEO: vrouw zit rustig op rand druk hotelzwembad, tot iemand vol afschuw filmt wat ze aan het doen is KVDS

28 mei 2018

20u04 0 Bizar Niet iedereen heeft dezelfde standaard als het op hygiëne aankomt. Dat moet ook de maker van dit filmpje gedacht hebben dat momenteel hoge ogen gooit op het internetforum Reddit. Hij lag aan het zwembad van een hotel in Florida toen hij plots merkte dat een dame die op de rand zat eigenlijk iets ongelofelijk degoutants aan het doen was.

Het filmpje kreeg in minder dan een dag tijd meer dan 50.000 stemmen en werd meer dan 1.600 keer becommentarieerd. “Ik ben een redder geweest in een jeugdherberg en zag mensen braken, een grote boodschap doen en aan zichzelf zitten in het zwembad. Ik dacht dat ik alles had gezien, tot ik dit zag. Als publieke zwembaden me iets geleerd hebben, is het dat mensen walgelijke beesten zijn”, klinkt het onder meer.

Walgelijk

Iemand anders sluit zich daar bij aan: “Ik heb ook gewerkt in een openbaar zwembad en die lijken het ergste van de mensheid aan te trekken. Ik zou nooit meer in een openbaar zwembad zwemmen na die ervaring.” En ook: “Dit is zo ongelofelijk walgelijk. Stel je voor dat je per ongeluk een slok water naar binnen krijgt, zoals dat nu eenmaal gebeurt als je aan het zwemmen bent. Met al dat afgeschoren haar erin. Zo vies!”