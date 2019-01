VIDEO. Vrouw wordt 12 jaar later verliefd op donorvader van haar dochter

Jessica Share is twaalf jaar nadat ze via een anonieme spermadonor haar dochter Alice kreeg, verliefd geworden op de man. Jessica ging op zoek naar Aaron Long, de biologische vader van Alice, en had ook succes in haar zoektocht. Uiteindelijk vond Jessica niet alleen de vader van haar dochter, ze vond ook liefde bij de man. De Britse zender BBC maakte de documentaire ‘Forty Dollars A Pop’ rond haar geslaagde missie.