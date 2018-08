VIDEO. Vrouw vastgebonden aan wagen in Turkije SDA

29 augustus 2018

Vreemd incident in Turkije: een vrouw zit vastgebonden aan een wagen terwijl die aan een rotvaart over de weg aan het rijden is. De chauffeur is ondertussen aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarom hij de vrouw vastbond en wat hun relatie is.