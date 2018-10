VIDEO. Vrouw laat peuter achter op drempel van wildvreemde: “Had me vergist van huis” kg

19 oktober 2018

17u56

Bron: ABC 0 Bizar Een tweejarig jongetje werd woensdagavond moederziel alleen achtergelaten aan een willekeurige woning in de Amerikaanse Texas. Met behulp van enkele videobeelden werden de ouders een dag later opgespoord. “Het was een groot misverstand”, aldus de moeder.

Op de beelden is te zien hoe een vrouw aankomt aan het huis terwijl ze een peuter aan één arm voorttrekt. Haastig drukt ze op de bel en klopt ze op de deur, voor ze naar de auto rent en het kind achterlaat. De jongen kijkt nog een paar keer om, maar zij is al lang weg.

Wanneer de bewoners van het huis de deur openden, was er geen spoor meer te bekennen van de vrouw. Verbouwereerd namen ze het kind in huis en bekeken ze de beelden van hun bewakingscamera. Nadat ze zagen wat er gebeurd was, belden ze meteen de politie op. De jongen werd uiteindelijk opgevangen door de Amerikaanse kinderbescherming. Hij was ongedeerd.

Misverstand

Een dag later werd de vrouw opgespoord: het bleek om een vriendin van de moeder te gaan. De moeder zelf verklaarde aan Amerikaanse media dat het om een “groot misverstand” gaat. Zij had een vriendin gevraagd om de jongen bij zijn vader af te zetten. De vrouw vergiste zich echter van huis, en dropte het kind bij wildvreemden.

Vreemd genoeg trok ook de vader niet aan de alarmbel toen zijn zoon woensdagavond niet arriveerde, hoewel hij het kind wel verwachtte. Hij had aangenomen dat de plannen veranderd waren, en was die avond niet thuis, verklaarde hij. Desondanks is hij niet te spreken over de aanpak van de vrouw. “Dat was erg onverantwoordelijk. Ik vind dat de vrouw die mijn zoon afzette verantwoording moet afleggen,” zei hij aan ABC News. “Wat als mijn buur er niet was? Dan zou mijn zoon over de straat hebben gezworven.”



Voorlopig zijn er nog geen klachten neergelegd tegen de vrouw of de ouders.

Bekijk ook:

Meer over human interest