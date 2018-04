VIDEO: Vrachtwagen met laadbak omhoog knalt op brug sam

05 april 2018

14u09

Bron: CBC News 6

In Canada is een spectaculair ongeval gefilmd bij Montreal. Een vrachtwagenbestuurder was gisteren vergeten zijn laadbak omlaag te laten en knalde zo tegen een voetgangersbrug. Dat leidde tot een grote klap waarbij een lading graan als een wolk in de lucht vloog. Niemand raakte gewond, maar het verkeer ondervond wel grote hinder. De voetgangersbrug wordt deels afgebroken uit voorzorg.