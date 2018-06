Video: vos zit met zijn kop vast in bokaal Daimy Van den Eede

15 juni 2018

12u16

Bron: VTM Nieuws 0

In de Verenigde Staten zijn beelden opgedoken van een vos die rondloopt met zijn kop in een glazen bokaal. Vermoedelijk heeft het dier zo een week rondgelopen. Volgens experts is het opvallend dat de vos nog lucht kreeg. Gelukkig kon hij bevrijd worden en hield hij er niets aan over.