VIDEO: Vogelopvangcentrum vangt stomdronken meeuw op: "Geen aprilgrap!"

03 april 2018

10u38 198 Bizar Het Vogelopvangcentrum in Oostende kreeg op zondag 1 april wel een erg opmerkelijke gast over de vloer: een stomdronken meeuw. En neen, het was geen aprilgrap.

Het Vogelopvangcentrum maakte een filmpje over de waggelende mantelmeeuw en plaatste het op de Facebookpagina. “Zelfs wij hebben dit nog nooit eerder gezien. Stomdronken en stinkend naar alcohol werd deze kleine mantelmeeuw bij ons binnengebracht. Een vrijwilliger wist het dier te vangen op een balkon op de derde verdieping van een rusthuis”, aldus het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren op Facebook.

“Wellicht dacht het dier een makkelijk hapje te hebben gevonden in het braaksel van een feestvierder. Het gevolg zal het dier waarschijnlijk niet snel vergeten. Eens het bij ons aankwam, zijn we een detox-behandeling opgestart en intussen is het dier alweer goed te been. Meer dan een kater zal het dier er allicht niet aan overhouden.”