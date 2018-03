VIDEO: Vliegtuigpassagiers filmen erg vreemde rookpluim... is het een UFO? mvdb

30 maart 2018

16u18 0 Bizar De inzittenden van een vliegtuig boven de Egeïsche Zee raken niet uitgepraat over een vreemde rookpluim die ze buiten zagen en filmden.

Op woensdag 21 maart was Kerry Forides passagier op een vlucht met bestemming Athene. Nog boven Turkije filmde hij het enorme schouwspel in het luchtruim.

Sommigen zien er een UFO in, anderen denken toch eerder aan een militair vliegtuig met motorpech dat complexe manoeuvres uitvoert. De UFO-verdedigers stellen dat een vliegtuig daartoe niet in staat is. (Beelden: Kerry Cameraworks)