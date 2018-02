VIDEO. Vader haalt grap uit met seksspeeltje wat voor heel wat hilariteit zorgt TTR

12 februari 2018

17u26

Bron: Facebook 1 Bizar Op sociale media zorgt een filmpje van de Amerikaanse Ted Andressen voor heel wat hilariteit. Ted liet zijn zoon met de mond vol tanden staan tijdens een controle op de luchthaven. Als grap verstopte de man een seksspeeltje van maar liefst 30 centimeter in de handbagage van zijn zoon. Het moment waarop een personeelslid de jongeman hiermee confronteerde, zorgde voor een gênante - maar grappige - situatie. Van je vader moet je het hebben.

Een personeelslid controleerde de handbagage van Teds zoon omdat er een vloeibare stof was gedetecteerd. De jongeman keek gestresseerd toe hoe de vrouw alles uit zijn rugzak haalde. Toen het personeelslid de boosdoener had gevonden, wist Teds zoon niet wat hij zag.

Er zat een potje glijmiddel in zijn handbagage, maar dat was lang niet het enige wat er nog in zijn rugzak zat. De vrouw vond ook een dildo van 30 centimeter in de reistas. Terwijl de omstaanders - waaronder zijn vader - hevig lachen, weet Teds zoon niet hoe hij moet reageren. “What the hell”, is het enige wat hij stamelde.

Ted deelde het filmpje op sociale media, waar het intussen al meer dan 23 miljoen keer werd bekeken.