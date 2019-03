VIDEO. Urban Explorer neemt je mee naar verlaten 'Blade Runner'-set sam

25 maart 2019

18u55

Bron: KameraOne 0



De Nederlandse urban explorer Bob Thissen (33) bezocht in Hongarije een verlaten energiecentrale die diende als set voor de film ‘Blade Runner 2049'. De jongeman uit Heerlen trekt met zijn camera de wereld rond op zoek naar plaatsen waar niemand nog komt of durft te komen. De fabriek is griezelig leeg en ligt vol mos. Thissen noemt ze een ‘dodelijke valstrik’, want alles is verroest en kapot.

Bekijk ook: