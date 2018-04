VIDEO. UFO-alarm in Brugge en omstreken: verschillende meldingen van vliegend voorwerp BHT

17 april 2018

12u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bizar Een zwevend object zorgde maandagavond voor wat opschudding in Brugge en dan voornamelijk in de deelgemeente Assebroek. Een soort zwarte ballon, die in zijn vlucht allerlei vormen aannam, zweefde een tijdje boven de gemeente. Er kwamen zelfs drie meldingen binnen bij het UFO-meldpunt.

“Het bleek te gaan om een testvlucht van een Argentijnse kunstenaar in het kader van de Brugse Triennale, die in mei start. De kunstenaar had de ballon eerder op de Markt van Brugge opgelaten”, zegt Frederick Delaere van het UFO-meldpunt.