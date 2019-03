VIDEO. Truck rijdt hoogtewerker aan en katapulteert arbeider de lucht in

JOLE

10 maart 2019

11u45

Bron: Storyful 0

Op dashcambeelden is te zien hoe een truckchauffeur een hoogtewerker aanrijdt. De man werd in de lucht gekatapulteerd, maar had gelukkig zijn harnas aan. Hij bleef nog even bengelen alvorens zijn collega’s hem naar beneden konden halen. De truckchauffeur stopte meteen na het ongeval. De arbeider raakte als bij wonder niet gewond. Het incident dateert al van 25 februari, maar de beelden werden nu pas verspreid.