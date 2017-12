VIDEO: Trein ramt auto op overweg sam

In het New Yorkse Congers is een goederentrein op een auto gebotst die vastzat op de sporen nadat de bestuurster had geprobeerd te draaien op een overweg. Enkele mensen stonden te duwen toen de trein om de hoek kwam en iedereen zich uit de voeten moest maken. Een van de helpers, Richie Donovan, filmde de aanrijding. Niemand raakte gewond, maar de wagen werd ongeveer anderhalve kilometer meegesleurd.

