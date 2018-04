VIDEO: Toeschouwer gaat Romeinse soldaat te lijf tijdens passiespel mvdb

03 april 2018

06u55 0 Bizar Een man die een Romeinse soldaat vertolkte in een passiespel in de Braziliaanse stad Nova Hartz, heeft zijn publiek helemaal begeesterd met zijn rol. Zo erg zelfs, dat een toeschouwer plots het podium oprende en de acteur begon te slaan met een motorhelm.

De man wou naar eigen zeggen zo Jezus van het kruis redden. Hij is opgepakt.

De acteurs op het podium konden de aanvaller maar met veel moeite overmeesteren. Hij viel de arme acteur aan toen die - zoals het staat opgetekend in de Bijbel - met zijn speer wou controleren of de gekruisigde Jezus reeds was bezweken aan zijn verwondingen. De acteur liep een wonde aan het hoofd op. Hij kon zijn rol niet verderzetten en moest door een medespeler worden vervangen.

De duizend toeschouwers reageerden boos en teleurgesteld op de bizarre wending. De opgepakte man heeft volgens zijn broer mentale problemen. Volgens Braziliaanse media is hij gekend voor drugsfeiten.