VIDEO. Toeristen aaien 'ongevaarlijke' haaien. Maar dan gaat het mis sam

06 december 2018

14u42

Bron: KameraOne, ViralHog 0

Een droomvakantie op de Bahama’s veranderde plots in een nachtmerrie voor een gezin uit de Amerikaanse staat Utah. Toen Jeremy Jones met zijn achtjarige zoon Asher in de zee stond bij ‘ongevaarlijke’ verpleegsterhaaien, zette een van de dieren zijn tanden in Ashers rug. Jeremy trok de haai meteen weg, en Ashers verwondingen vielen gelukkig mee. Het incident vond plaats op 9 november in Compass Cay.

Bekijk ook: