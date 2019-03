VIDEO. Tiental agenten toont hoe je een naakte man niét vangt in hotel in Pattaya sam

08 maart 2019

15u30

Bron: KameraOne, Bangkok Post 0

Vreemde beelden uit het Thaise Pattaya, waar de politie gisteren massaal uitrukte voor een naakte man die door een hotel zwierf. De agenten waren uitgerust met lange stokken die je eerder zou verwachten bij een actie om een wild dier in bedwang te houden. Bij de inrekening van Songkram Saksee (42), die zich had verschanst op het toilet, leken ze niet echt te helpen. Sterker nog, de man kon gewoon gaan lopen van de agenten en slaagde erin een raam in te slaan en naar buiten te springen. Hij liep kleine snijwonden op en werd ingerekend. Een onderzoek moet uitwijzen welke stof leidde tot zijn vreemde gedrag. Tijdens de interventie raakten drie agenten gewond.

Bekijk ook: