VIDEO. Tamme vos is nog sluwer dan zijn soortgenoten en geniet zo van een heerlijke maaltijd Redactie

24 januari 2019

17u42

Bron: Storyful 0

Een vos in de Ierse stad Clara is waarschijnlijk nog sluwer dan zijn soortgenoten. Hij heeft de ideale manier gevonden om aan lekker eten te geraken. Het enige wat hij daarvoor moest doen was een hele dag rondhangen in de buurt van een eetcafé. De uitbaters merkten het dier op en besloten om hem wat kip te geven. Achteraf zeiden ze wel dat ze de vos bewust niet hebben geaaid omdat het een wild dier is.