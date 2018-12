VIDEO. Slimmerik staat oplegger vol hooi te lassen... naast een benzinepomp sam

06 december 2018

18u15

In Camdenton (Missouri) staat een man een oplegger te lassen die geladen is met hooibalen. De vonken vliegen in het rond, vlak bij het ontvlambare hooi. Alsof dat nog niet riskant genoeg is, staat de vrachtwagen geparkeerd naast een benzinepomp. De gevaarlijke klus werd vorige maand gefilmd.

