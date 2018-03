VIDEO: Seksisme? We komen van ver, zo blijkt uit deze tenenkrullende tips uit een huishoudboek uit 1950 sam

06 maart 2018

17u45

Bron: Huffington Post 0

Voor het eerst is in ons land een man veroordeeld wegen seksisme. Dat kan dankzij een wet uit 2014, die uniek is in de wereld. En we komen van ver, zo blijkt uit deze 'tips om je echtgenoot te behagen' uit huishoudgids Home Economics Book uit 1950. Van héél ver.