VIDEO. Schaarsgeklede modellen poseren met karpers: kijk mee achter de schermen van een bizarre fotoshoot

Hendrik Pöhler, een 30-jarige Duitser die vismateriaal verkoopt, vond enkele jaren geleden een gat in de markt. Hij combineerde twee van zijn favoriete dingen in een kalender: schaarsgeklede vrouwen en karpers. De Carponizer-kalender is al enkele jaren een schot in de roos. In Duitsland is het de bestverkochte sportkalender op Amazon en in andere landen doet hij het ook goed.

“Ik kan me de dag nog goed herinneren waarop ik aan het vissen was met een vriend, toen er naast ons twee lekkere meiden aan het hengelen waren”, zei Pöhler eerder tegen Maxim. “Op dat moment besloot ik de kalender te gaan maken”.

