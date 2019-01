VIDEO: Russin stript in bank om alsnog autolening te krijgen mvdb

22 januari 2019

17u16 0 Bizar De bewakingscamera van een bank in de westelijke Russische stad Kazan heeft opmerkelijke beelden vastgelegd. Een vrouw die te horen kreeg dat haar een autolening wordt geweigerd, legde zich daar niet zomaar bij neer. Yulia Kuzmina voerde prompt een striptease voor de jonge bankmedewerker op en pronkte met haar blote boezem. Helaas voor Yulia ging de bankbediende niet overstag.

Het filmpje is een grote hit op de Russische socialenetwerksite VKonktakte. De bewakingsbeelden beginnen bij een geklede Yulia die netjes de nodige formulieren invult. We zien vervolgens hoe de nee-schuddende medewerker, net zoals Yulia ergens in de twintig, meedeelt dat haar de autolening wordt geweigerd. De vrouw kan niet voldoende financiële waarborgen voorleggen.



Yulia gaat niet akkoord, maar dat kan de jongeman niet op andere gedachten brengen. Tijd voor plan B moet de vrouw gedacht hebben, waarop ze haar striptease-act start. Het mag allemaal niet baten, de medewerker vindt het stilaan welletjes en overhandigt de blondine haar jas. Ze moet afdruipen ... zonder autolening.

De beelden gingen vorige week viraal. Russische kranten zochten en vonden Yulia, die het incident bevestigde. Ze wou enkel kwijt dat ze zich in een moeilijke financiële situatie bevindt. Op Russische sociale media wordt gemeld dat Yulia aan de kost komt als stripper, maar dat is nog niet bevestigd.



De bankmedewerker is niet geïdentificeerd. De vele reacties op het filmpje lijken wel in twee kampen verdeeld. Velen prijzen de bankbediende omdat hij het hoofd koel houdt en zijn beslissing niet herriep , anderen snappen niet dat hij zo’n kans laat liggen.