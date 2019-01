VIDEO. Ruitenwassers staan doodsangsten uit wanneer platform 24 hoog loskomt sam

25 januari 2019

20u39

Bron: Storyful 0

Op 23 januari beleefden twee ruitenwassers in Denver (Colorado) de schrik van hun leven. Terwijl ze aan het werk waren op de 24ste verdieping ontstond een probleem aan de bak waarin ze stonden. Het platform begon vervaarlijk te zwaaien en ramde uiteindelijk een raam. De ruitenwassers konden zich via het raam in veiligheid brengen. Ze werden in het ziekenhuis behandeld voor kleine verwondingen. Een onderzoek moet de oorzaak van de panne uitwijzen.

Bekijk ook: