VIDEO: Rivierkreeftje redt eigen leven door uit pot kokende soep te klimmen kg

03 juni 2018

17u24

Bron: AsiaOne 3 Bizar Een rivierkreeftje leek gedoemd om in een bord Chinese soep te eindigen, maar kon ternauwernood toch ontsnappen. Het beestje moest daarvoor wel zijn eigen klauw opgeven. Eén van de tafelgasten was zo onder de indruk van de heldendaad dat hij besloot het kreeftje mee naar huis te nemen en te adopteren als huisdier.

In het filmpje is te zien hoe het rivierkreeftje op de rand ligt van een kokende pot soep. Het diertje is echter allesbehalve klaar om opgegeten te worden, en doet zichtbaar moeite om uit de schotel te klimmen. Uiteindelijk kan hij zich uit de voeten maken wanneer hij zijn ene klauw afknipt, die al langer in de kokende vloeistof werd ondergedompeld.

Eén van de mensen die aan tafel zaten, deelde het filmpje online, waar het al meer dan een miljoen keer werd bekeken. Het kreeftje kon rekenen op veel steun. “Laat hem gaan” en “Eet hem niet op, want hij probeert zo hard te overleven”, klinkt het onder andere in de commentaarsectie.

De man, die enkel bekendstaat onder zijn gebruikersnaam Jiunke, stelde de kijkers daarna gerust. “Ik liet hem leven. Ik heb hem al mee naar huis gebracht en breng hem groot in een aquarium,” schreef hij.

De ontbrekende klauw van het kreeftje is overigens geen onoverkomelijk probleem: rivierkreeften zijn in staat om hun poten te regenereren. Normaal gezien zal het kreeftje dus een nieuwe klauw krijgen na zijn eerstvolgende vervelling.