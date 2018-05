VIDEO: 'Rebel' de kat beleeft schrik van zijn leven op dak van rijdende auto kg

24 mei 2018

10u58

Bron: Daily Mail 0 Bizar Een Amerikaans gezin uit Nebraska kon hun ogen niet geloven toen ze een onverwachte passagier opmerkten op het dak van de auto naast hen. Een kat klampte zich er angstvallig vast en miauwde luid terwijl de wagen zo’n 100 kilometer per uur reed. De bestuurder was zich van geen kwaad bewust.

Moeder Ronda Rankin vertelde dat haar dochter het angstige diertje eerst spotte. Toen haar dochter haar verwittigde, dacht de vrouw aanvankelijk dat het om een wasbeer ging. “Wanneer mijn man dichter ging rijden, dacht ik ‘Oh mijn god, nee, dat is een kat.’”

De kat miauwde voortdurend en zat ineengedoken bovenop het dak van de auto. Wellicht zat ze daar al een tijdje, aangezien beide wagens zich al op de snelweg bevonden.

De familie probeerde onmiddellijk de aandacht van de chauffeur in het busje te trekken om hem te waarschuwen, terwijl één van de gezinsleden het gebeuren filmde. Ze gebaarden en riepen herhaaldelijk dat er een kat op het dak zat, voor de bestuurder besefte dat er iets aan de hand was. De bestuurder remde af en kon zich aan de kant zetten. De vrouwelijke passagier keek erg geschrokken toen ze doorhad wat er gaande was, kon Ronda nog vertellen.

Rebel

Enkele dagen later werden de eigenaars van het dier opgespoord door een lokaal nieuwsstation. De kat had niets aan zijn avontuur overgehouden, klinkt het. Zijn naam, Rebel, bleek achteraf gezien bovendien erg toepasselijk.

Het baasje van de kat zei dat ze niets had gemerkt toen ze in de auto stapte. “Ik dacht wel dat ik mijn kat hoorde miauwen”, herinnert ze zich. Het dier was thuis wellicht op de auto geklommen en kon er niet meer afspringen toen de wagen op snelheid kwam.