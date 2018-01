VIDEO: "Het leek wel een zwembad": water komt tot aan heupen na lek in flatgebouw sam

In het Californische Turlock heeft een overstroming een gebouw met studentenflats helemaal onder water gezet in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op de benedenverdieping was het water was al gestegen tot heuphoogte. "Het leek wel een zwembad daarbinnen", vertelt getuige Zaharia Hendrix aan CBS13. "Het was geschift". De oorzaak van de overstroming wordt onderzocht.

