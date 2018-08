VIDEO. Piloot zit in helikopter met draaiende rotor, maar dan steekt plots wind op sam

22 augustus 2018

18u14

Bron: KameraOne, AP 1 Bizar Een bewakingscamera legde vast hoe een gepensioneerde politieagent ernstig gewond raakte bij een spectaculair helikopterincident. Dat gebeurde vorige week donderdag bij een opleidingscentrum van de politie in Little Rock, in de Amerikaanse staat Arkansas.

Volgens de politie testte William 'Bill' Denio nieuw materiaal in de helikopter toen een windvlaag het toestel van het platform joeg. Op de beelden is te zien hoe een man de piloot lijkt teken te doen meteen te landen, maar dat loopt faliekant af wanneer het landingsgestel blijft haken achter het platform. De Bell TH-67-helikopter kantelt en de rotorbladen vliegen in stukken uit elkaar op de grond. Denio moest naar het ziekenhuis met verwondingen aan het hoofd. Zijn toestand is stabiel.

