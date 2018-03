VIDEO: Parachutiste stort te pletter na botsing met andere valschermspringer mvdb

19 maart 2018

22u32

Bron: NY Post 0 Bizar Een toeriste is zaterdag om het leven gekomen bij een parachutesprong in de Mexicaanse badplaats Puerto Escondido. De 47-jarige Ursula Hernandez stierf toen ze op vijftien meter hoogte in botsing kwam met een andere parachutist en naar beneden viel.

Bizar WAARSCHUWING: de videobeelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Haar valscherm raakte verstrikt met de parachute van de andere valschermspringer. Beiden stonden op het punt om te landen op het strand.

Het incident is door een omstander gefilmd. Hernandez en de andere valschermspringer werden naar het ziekenhuis gebracht. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten, de andere parachutist is buiten levensgevaar.

Volgens een plaatselijke journalist belooft een eventueel proces nog een moeilijke dobber te worden. Het ontbreekt bedrijven die parachutesprongen en andere risicovolle sporten aanbieden aan regels en wetgeving. Puerto Escondido is gelegen aan de Stille Oceaan. Sinds enkele jaren is de badplaats erg in trek bij surfers.