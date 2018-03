VIDEO: Overvaller heeft de pech dat net een beroepsmilitair achter hem aanschuift aan kassa Dennis Greijn

01 maart 2018

12u14

Bron: AD.nl 500 Bizar Hij wordt gezien als een held: de man die dinsdagavond eigenhandig de 36-jarige overvaller van de Albert Heijn-supermarkt in het Nederlandse Mill (provincie Noord-Brabant) overmeesterde. Op Facebook is veel lof voor deze 'topactie': 'hulde' en 'chapeau' klinkt het.

In het dorp zien ze de man ook als 'een superstoere kèl'. "Eentje die niet bang is. Geweldig wat hij gedaan heeft", zegt een Millenaar.

De beroepsmilitair, net terug van zijn missie in het Afrikaanse Mali, stond vlak voor sluitingstijd rustig zijn boodschappen in te pakken toen de klant achter hem de kassamedewerker bedreigde met een mes en een greep deed in de kassa.

De man die in Mill woont, maar anoniem wil blijven, keek heel even de kat uit de boom en viel toen de overvaller aan. Hij wist hem tegen de grond te werken. Personeel van de supermarkt schoot daarna te hulp. De gealarmeerde politie hield de verdachte, een 36-jarige man uit de stad Helmond, even later aan. Bij de overval vielen geen gewonden.

De verdachte zat gistermiddag nog vast. De politie zegt dat klanten en personeel 'goed werk' verricht hebben door de overvaller te overmeesteren en daarna in bedwang te houden.

RAAK-principe

Toch waarschuwt de Nederlandse politie er altijd ook voor in dit soort gevallen juist 'rustig' te blijven. Hou je bij een overval, aldus de politie, aan het zogeheten RAAK-principe. Rustig blijven (overvallers komen voor het geld), Accepteren (geen verzet plegen), Afgeven (geef wat de daders vragen) en Kijken (neem zo veel mogelijk kenmerken van de daders op).

De bedrijfsleiding van het filiaal wil niet te veel kwijt over wat er dinsdagavond is gebeurd. "We hebben de man die de overvaller heeft overmeesterd, persoonlijk bedankt'", zegt Bram van de Ven.