VIDEO. Ophef over spoorpersoneel dat water naar dakloze giet sam

26 februari 2019

15u15

In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar werknemers van de spoorwegen die in een treinstation een dakloze willen verjagen. Ze gieten water in de richting van de man, die op de grond ligt en zo helemaal doorweekt raakt. “Sta recht en ga weg”, hoor je het personeel zeggen. Een voorbijganger die de aanpak verwerpelijk vindt, filmt hoe de dakloze koppig blijft liggen.

De beelden, die zondag werden gemaakt in het station van Sutton, doen heel wat stof opwaaien over het Kanaal. Treinmaatschappij Southern Railway laat weten dat drie betrokken werknemers geïdentificeerd zijn en geschorst werden. De Britse transportpolitie laat weten het incident te onderzoeken als een geweldsdelict.

