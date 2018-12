VIDEO. Op hol geslagen vuilniskar dondert van berg op waterpretpark sam

17 december 2018

11u11 0

Op de Krim is een spectaculaire crash van een vrachtwagen gefilmd. De vuilniskar raasde een helling af en dook een afgrond in. Hij crashte op glijbanen van een waterpretpark en landde op de zijkant.

Het is niet duidelijk wat precies aan de hand was. De deur van de vrachtwagen stond alleszins open, dus waarschijnlijk zat de chauffeur er niet (meer) in.

Bekijk ook: