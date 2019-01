VIDEO. Ook politie Bilzen houdt van driften in de sneeuw sam

24 januari 2019

12u41

Bron: Het Belang Van Limburg 0

Gisterochtend werd in Bilzen een politiecombi gefilmd die aan het slippen was in de sneeuw. Met een flinke snelheid maakte de combi bochten op een parking in de Kruisbosstraat. De agenten mogen zich verwachten aan een passende sanctie.

Eergisteren werd ook een wagen van de Dilbeekse politie gefilmd die donuts aan het draaien was in de sneeuw..

