VIDEO. Oekraïense vrouw is de echte Rapunzel: haar haar is meer dan 2 meter lang Redactie

14 maart 2019

18u25 0

De echte Rapunzel woont in Oekraïne. Olena Korzenyuk is 15 jaar en haar haar is 2 meter 35 centimeter lang. Daarmee breekt ze het nationaal record. Ze heeft haar haar nog nooit geknipt en heeft nu wel heel lange blonde lokken.

Het wereldrecord staat momenteel nog op naam van de 16-jarige Nilanshi Pate uit India. The Guinness Book of Records liet haar haar meten in december. Dat was toen 1 meter 70 centimeter lang. Daar zit Olena dus ruim boven. Ze hoopt dan ook dat record op haar naam te kunnen zetten. Om zo’n lang haar in perfecte staat te houden, is dagelijkse zorg nodig. Olena en haar moeder Maryna doen er elke ochtend 20 minuten over om het vast te maken. Als Olena het alleen zou doen duurt het dubbel zo lang en haar lokken wassen is nog een grotere onderneming.