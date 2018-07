VIDEO. Nieuw winkelcentrum ingestort in Mexico-stad: bezoekers net op tijd geëvacueerd Redactie

13 juli 2018

14u47

Bron: Belga, AP 0 Bizar In Mexico-stad is dinsdag een winkelcentrum gedeeltelijk ingestort. Doden of gewonden zijn daarbij niet gevallen, zo meldt de plaatselijke civiele bescherming op Twitter. Iedereen kon net op tijd het gebouw verlaten.

Nadat een constructiefout was vastgesteld, konden alle aanwezigen in het Artz Pedregal shoppingcentrum tijdig worden geëvacueerd alvorens een deel van het dak en een muur het begaven. Het winkelcentrum in de zuidelijke woonwijk Jardines del Pedregal had ook voor de opening in maart al af te rekenen gehad met een instorting.