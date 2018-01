VIDEO: Massale knokpartij tussen rouwenden ontsiert uitvaartplechtigheid mvdb

Bron: Evening Standard 3 @CraigtonGlasgow who fights at a funeral never mind at the crematorium pic.twitter.com/4ljYDmcr8s Govanite(@ pauarmst) link Bizar De precieze aanleiding is niet gekend, maar feit is dat een uitvaartplechtigheid in een voorstad van de Schotse stad Glasgow vorige week is uitgedraaid op een massale knokpartij.

Op de beelden die op Twitter zijn geplaatst, is te zien hoe een van de aanwezigen zelfs een golfstick bovenhaalt en ermee uithaalt.

Zowel mannen en vrouwen, ook ouderen, delen in de klappen. De beelden dateren van vrijdag 29 december, amper vier dagen na Kerstmis. Een politiewoordvoerster verklaarde aan Britse media dat de politie rond 15.50 uur moest ingrijpen aan het crematorium in de voorstad Cardonald. Zo'n 20 tot 25 mensen waren verwikkeld in het gevecht. Niemand diende klacht in, evenmin was er sprake van gewonden.

Een woordvoerder van het crematorium bevestigt dat de vechtpartij plaatsgreep nog voor aanvang van de uitvaartplechtigheid. Wie er net gecremeerd werd, wou hij niet kwijt.

De crematorium-medewerker benadrukt dat zulke vechtpartijen een grote uitzondering zijn. "Hoewel familiale geschillen bij emotionele gelegenheden als een uitvaart hoog kunnen oplopen, is dit soort incidenten uiterst zeldzaam."

