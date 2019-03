VIDEO. Man verft zijn huis knalroze, maar daar is lang niet iedereen blij mee

04 maart 2019

21u56

Emilio Rodriguez kocht in november een huis in Pflugerville in de Amerikaanse staat Texas. Hij besloot om het hele huis roze te verven. En dan bedoelt hij ook echt helemaal roze. Het dak is roze, de regenpijp is roze en zelfs de bloemen in zijn tuin zijn roze. “Het is gewoon mijn lievelingskleur. Ik ben dol op dit huis. Ik snap niet waarom mensen het niet mooi vinden”, zei de Amerikaan. De buren van Rodriguez vinden het huis verschrikkelijk, maar kunnen voorlopig enkel een klacht indienen.