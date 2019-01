VIDEO. Man valt medewerkster in McDonald’s aan omdat hij geen rietje krijgt. Zij vecht keihard terug kg

03 januari 2019

11u48

Bron: CNN, Atlanta Blackstar, Washington Post 1 Bizar In een virale video is te zien hoe een veertiger in een McDonald’s in Florida volledig door het lint gaat en een medewerkster bij de kraag grijpt. De vrouw laat zich echter niet doen en mept stevig terug, zo is te zien op de beelden. Volgens een getuige werd de klant woest, omdat hij niet meteen een rietje kreeg. Hij werd later op de avond gearresteerd.

In de McDonald’s in St. Petersburg, Florida werd sinds kort een nieuw beleid ingevoerd. De rietjes zijn niet meer vrij verkrijgbaar in het restaurant: klanten moeten voortaan een medewerker vragen om een rietje te krijgen, in plaats van er zelf eentje te pakken. En dat was blijkbaar niet naar de zin van de veertigjarige Daniel Taylor.



Toen de man geen rietjes vond, confronteerde hij de vrouwelijke medewerker achter de balie. Hij stak meteen een tirade af, volgens getuige Brenda Biandudi. “Ze vertelde hem dat ze geen rietjes meer mochten aanbieden in de lobby, maar dat hij er eentje kon krijgen op aanvraag. Hij zei dat zulke wet niet bestond. Hij begon schunnige woorden te gebruiken die ik niet zal herhalen.” De vrouw kon de ruzie filmen en gaf de beelden later aan haar dochter, die ze op Facebook zette. De video ging snel viraal en werd ondertussen al meer dan een miljoen keer bekeken op verschillende sociale media.

Rake klappen

Op de beelden is te zien hoe Taylor plots over de balie leunt en de vrouwelijke medewerker, die later werd geïdentificeerd als Yasmine James, bij de kraag grijpt. Dat laat James niet zomaar gebeuren. Enkele seconden later begint de vrouw hard van zich af te slaan, waarbij ze de man enkele rake klappen geeft. Twee andere medewerkers komen tussen om het duo uit elkaar te trekken. Later zegt de man nog dat hij wil dat James ontslagen wordt. Zij roept hem toe: “Jij gaat de gevangenis in!”



De man werd verzocht de McDonald’s te verlaten, wat hij uiteindelijk deed. Volgens getuige Biandudi zou de man later zijn teruggekeerd om ook een discussie aan te gaan met de filiaalmanager. Ondertussen werd de politie gebeld, maar op het moment dat die arriveerde was het heethoofd weer gaan lopen.

Gevangenis

Later op de avond werd Taylor dan toch in de boeien geslagen. Hij werd aangeklaagd wegens slagen en verwondingen, en blijft in de cel in afwachting van zijn proces. Volgens het politierapport zou hij bij zijn terugkeer naar de McDonald’s opnieuw een medewerker hebben aangevallen, hoewel die confrontatie niet werd gefilmd.



De medewerkster werd nog niet ontslagen, vertelt ze aan Atlanta Blackstar. Ze hield een zere dij en rugpijn over aan haar gevecht, en is van plan een rechtszaak aan te spannen tegen Taylor.

