VIDEO. Man steelt reptielenverblijf... en steekt het in zijn broek

28 december 2018

Een man in de Amerikaanse staat Illinois heeft een reptielenverblijf gestolen door het in zijn broek te steken. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man het plastic ‘huisje’ neemt en in zijn broek verbergt. De man wandelde zo naar buiten. Een medewerkster van de dierenwinkel wist achteraf bij het zien van de beelden niet wat ze zag. “Ik kon mijn ogen niet geloven. Er zijn zoveel andere dingen van hetzelfde formaat en tien keer duurder. Hij had het waarschijnlijk hard nodig”, zei ze.