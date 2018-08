VIDEO. Man steekt tankstation in brand DVDE

01 augustus 2018

14u53 0

De politie van New York is op zoek naar een man die eergisteren brand stichtte in een tankstation in Staten Island. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man de brandstof rond de pomp giet en die aansteekt met een propje papier. Nadien vlucht hij weg. Een man van 21 raakte ernstig verwond bij de brand. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is stabiel.