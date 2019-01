VIDEO. Man stapt McDonald’s binnen met dode wasbeer (en legt hem nog op tafel ook) sam

10 januari 2019

22u05

Bron: Fox News 0

In een McDonald’s in San Francisco stapte zondagochtend een man binnen met een dode wasbeer. Chris Brooks filmde hoe de bezoeker het bloederige karkas doodleuk op tafel legde, waarna een andere man het dier uiteindelijk buiten in een vuilbak dumpte. De zaak sloot twee uur voor een flinke poetsbeurt.

