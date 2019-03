VIDEO. Man schrikt zich rot nadat hij meterslange cobra onder motorkap vindt JOLE

05 maart 2019

22u00

Bron: KameraOne 0

Een Thaise man wist niet wat hij zag toen hij terugkwam van de markt. Toen hij enkele honden hoorde blaffen ging hij een kijkje nemen aan zijn wagen. Daar zag hij nog een stukje van een slang uit de motorkap van zijn auto hangen. Maar toen hij zijn motorkap opendeed was de verbazing nog groter. Het dier was meer dan vier meter lang. De eigenaar van de auto belde enkele reddingswerkers die het dier na twintig minuten eindelijk konden vangen. De cobra werd opnieuw in de wildernis vrijgelaten.