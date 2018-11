VIDEO. Man probeert snoepautomaat te stelen TDM

19 november 2018

11u49

Bron: VTM Nieuws 0

De politie van Miami is op zoek naar een man die een snoepautomaat heeft proberen stelen uit een appartementsgebouw. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man de automaat verschuift richting de lift van het gebouw. De man slaagt erin om de automaat van de eerste verdieping naar de achtste te verplaatsen. Daar probeert hij geld uit de machine te krijgen, maar dat mislukt. De man is nog steeds spoorloos.

