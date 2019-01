VIDEO. Man op elektrische step raast met 85 km/u over snelweg HR

14 januari 2019

16u45

Bron: Le Firago, Le Parisien, Twitter 0 Bizar Bij onze zuiderburen is een filmpje viraal gegaan van een man die met een elektrische step met een snelheid van ongeveer 85 km/uur over de snelweg raast. Hij draagt geen helm of andere beschermende kledij.

De beelden werden vrijdag gemaakt door een autobestuurder op de A86-ringweg rond Parijs, ter hoogte van Saint-Denis. “Dit is onaanvaardbaar”, zegt de filmer. De beelden werden op korte tijd meer dan een miljoen keer bekeken en lokken veel discussie uit.

Volgens Le Parisien is er wellicht niet eens geknoeid met de elektrische step. Het zou gaan om een ‘Dualtron Thunder’ met een motor van 5400 Watt, die volgens een fiche van de fabrikant een topsnelheid haalt van 70 à 80 km/uur. De snelheid zou wel begrensd zijn, maar op Youtube staan video’s die tonen hoe je dat kan omzeilen. De step is ook in ons land aan een opmars bezig. Ook dit model is bij ons te koop, bijvoorbeeld hier voor 3695 euro.

25 km/uur

Nog volgens de Franse krant is het wel toegestaan om zo’n step te kopen, maar je moet je wel aan de regels houden. Dat wil zeggen: maximum 25 km/uur, en alleen op het voetpad, fietspad of blijkbaar in Parijs ook op busstroken.

Met deze overtreding riskeert de bestuurder een boete tussen 35 en 150 euro. Mocht de overtreding beschouwd worden als ‘onverantwoordelijk gedrag dat andermans leven in gevaar brengt’, dan riskeert hij een jaar cel en maximum 15.000 euro boete.

De filmer is zelf overigens ook in overtreding, want rijden en ondertussen filmen mag ook niet.

