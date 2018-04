VIDEO: Man kuiert op z'n dooie gemakje tussen de opstijgende vliegtuigen door op luchthaven van Zaventem RDK

19 april 2018

02u47 367 Bizar Op de luchthaven van Zaventem heeft een man gisteren zijn leven geriskeerd door tussen twee opstijgende vliegtuigen door de start- en landingsbaan over te steken.

Enkele vliegtuigspotters zagen de man eerst de omheining van Brussels Airport over kruipen om nadien doodleuk over de start- en landingsbaan te wandelen. De politie werd verwittigd en zou de man gevat hebben. Wat hem bezielde, is niet duidelijk.

Lees ook: Vliegtuigspotters krijgen eigen plekje op Zaventem