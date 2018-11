VIDEO. Mama draait zich even om en daar bengelt haar peuterdochtertje al aan de garagepoort jv

16 november 2018

12u59

Bron: YouTube/Erica Dilley 4 Bizar Erica Dilley uit Frisco in Texas is inmiddels van de schrik bekomen, maar twee weken geleden was ze danig in paniek. Ze had zich nog maar enkele seconden omgedraaid of daar hing haar peuterdochtertje Alexandra al te bengelen aan de automatische garagepoort. Dilley postte een filmpje op Erica Dilley uit Frisco in Texas is inmiddels van de schrik bekomen, maar twee weken geleden was ze danig in paniek. Ze had zich nog maar enkele seconden omgedraaid of daar hing haar peuterdochtertje Alexandra al te bengelen aan de automatische garagepoort. Dilley postte een filmpje op YouTube en op Facebook , en haalde er zelfs de Instagram van Ellen DeGeneres mee, waar het meer dan 2 miljoen likes kreeg.

Het was effe spannend voor de Texaanse mama Erica Dilley, nu tien dagen geleden. Na een wandeling met haar twee dochtertjes en haar hond kwam ze weer thuis. Ze liet het jongste meisje in de buggy zitten en nam de 2,5-jarige jammerende Alexandra - “IK wil dat doen!” - mee om de automatische garagepoort te openen. Erica tilde Alexandra op en liet haar de code intikken. De poort zette zich in gang.

Zoals alleen moeders 27 ballen tegelijk in de lucht kunnen houden, haastte Erica zich vervolgens naar Alexandra’s zusje om haar uit de buggy te halen. Maar achter de rug van haar mama was Alexandra nog altijd mateloos geïnteresseerd in de garagepoort. Ook letterlijk loste ze niet en het meisje werd mee omhoog gehesen, tot de poort op zo’n twee meter hoogte - gelukkig - halt hield. Erica zag haar peuter hulpeloos met haar armpjes aan de poort bungelen. Ze stootte wat kreten uit en stoof als de bliksem naar haar dochtertje om haar op te vangen, terwijl ze ook het jongere zusje nog in haar armen hield. Supermama!